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Верховна Рада достроково позбавила повноважень нардепа Льовочкіну

Фото: Верховна Рада достроково позбавила повноважень нардепа Льовочкіну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Верховна Рада достроково позбавила повноважень народного депутата Юлію Льовочкіну, яку було обрано до парламенту від ОПЗЖ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram нардепа партії "Голос" Ярослава Железняка.

За позбавлення її депутатських повноважень проголосувало 285 народних депутатів. Загалом на момент голосування у залі були присутні 417 нардепів.

Що про неї відомо

Юлія Льовочкіна закінчила КНУ ім.Т.Г.Шевченка за спеціальністю "правознавство" та економічний факультет Університету Манітоби (Канада). Колишнє прізвище – Новікова.

Була народним депутатом від Партії регіонів. А у січні 2015 року стала першим заступником голови української делегації у ПАРЄ, членом моніторингового комітету ПАРЄ, членом Бюро групи соціалістів у ПАРЄ. 1 грудня 2013 року Льовочкіна вийшла з Партії регіонів, а 8 квітня 2014 року – з її фракції.

Також вона була депутатом від "Опоблоку", а у 2019 році була обрана нардепом від партії "Опозиційна платформа – За життя". За даними руху "Чесно" Льовочкіна жодного разу не виступала у ВРУ 9, як і її брат Сергій Льовочкін.

Раніше ми писали, що народний депутат Юлія Льовочкіна відмовилася від депутатського мандату. Вона написала відповідну заяву.

Нагадаємо, що восени в Україні остаточно заборонили діяльність ОПЗЖ. Верховний суд України ухвалив відповідне рішення 15 вересня. А все майно політсили було вирішено передати у власність держави.

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