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Верховная Рада досрочно лишила полномочий нардепа Левочкину

Фото: Верховная Рада досрочно лишила полномочий нардепа Левочкину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Верховная Рада досрочно лишила полномочий народного депутата Юлию Левочкину, которая была избрана в парламент от ОПЗЖ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа партии "Голос" Ярослава Железняка.

За лишение ее депутатских полномочий проголосовали 285 народных депутатов. Всего на момент голосования в зале присутствовали 417 нардепов.

Что о ней известно

Юлия Левочкина окончила КНУ им.Т.Г.Шевченко по специальности "правоведение" и экономический факультет Университета Манитобы (Канада). Бывшая фамилия - Новикова.

Была народным депутатом от Партии регионов. А в январе 2015 года стала первым заместителем главы украинской делегации в ПАСЕ, членом мониторингового комитета ПАСЕ, членом Бюро группы социалистов в ПАСЕ. 1 декабря 2013 года Левочкина вышла из Партии регионов, а 8 апреля 2014 года - из ее фракции.

Также она была депутатом от "Оппоблока", а в 2019 году была избрана нардепом от партии "Оппозиционная платформа - За життя". По данным движения "Честно" Левочкина ни разу не выступала в ВРУ 9, как и ее брат Сергей Левочкин.

Ранее мы писали, что народный депутат Юлия Левочкина отказалась от депутатского мандата. Она написала соответствующее заявление.

Напомним, что этой осенью в Украине окончательно запретили деятельность ОПЗЖ. Верховный суд Украины принял соответсвующее решение 15 сентября. А все имущество политсилы было решено передать в собственность государства.

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