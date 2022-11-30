Нардеп від ОПЗЖ Льовочкіна написала заяву про складання мандату

Народний депутат від ОПЗЖ Юлія Льовочкіна відмовилася від депутатського мандату. Вона написала відповідну заяву.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Льовочкіної.

"Народний депутат України, член постійної делегації України у Парламентській Асамблеї Ради Європи, заступник голови Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Юлія Володимирівна Льовочкіна подала заяву про складання депутатських повноважень", - повідомили виданню.

В прес-службі Льовочкіної пояснили, що її рішення було прийнято у зв’язку з сімейними обставинами.

"Насамперед я хочу висловити велику вдячність виборцям, які довірили мені їх представляти. Щиро дякую моїм друзям і колегам по Верховній раді України та Парламентській Асамблеї Ради Європи, з якими мала честь працювати протягом 15 років. Моє рішення прийняте у зв’язку із сімейними обставинам", - зазначила депутатка.

Що відомо про неї

Юлія Льовочкіна закінчила КНУ ім.Т.Г.Шевченка за спеціальністю "правознавство" та економічний факультет Університету Манітоби (Канада). Колишнє прізвище - Новікова.

Була народною депутаткою від Партії регіонів. А в січні 2015 року стала першою заступницею голови української делегації в ПАРЄ, членкиня моніторингового комітету ПАРЄ, членкиня Бюро групи соціалістів у ПАРЄ.

1 грудня 2013 року Льовочкіна вийшла з Партії регіонів, а 8 квітня 2014 року - з її фракції.

Також вона була депутаткою від "Опоблоку", а у 2019 році була обрана нардепом від партії "Опозиційна платформа - За життя".

За даними руху "Чесно" Льовочкіна жодного разу не виступала в ВРУ 9, як і її брат Сергій Льовочкін.

У січні 2022 року вийшло розслідування Слідство.інфо, в якому зазначалось, що депутатка співволоділа трьома офшорними компаніями на Британських Віргінських островах. Жодну із цих трьох компаній Льовочкіна не задекларувала.

Нагадаємо, що цієї осені в Україні остаточно заборонили діяльність ОПЗЖ. Верховний суд України ухвалив відповідне рішення 15 вересня. А все майно політсили було вирішено передати у власність держави.

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