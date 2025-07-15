У вересні відбудеться спеціальна сесія ЄВІ: хто зможе взяти участь

Міністерство освіти і науки затвердило проведення спеціальної сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ) для вступників до магістратури та аспірантури. Вона відбудеться у вересні.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Освіта.юа.
Пройти тестування зможуть:
Участь у спеціальній сесії буде платною. Вартість оголосять до 28 липня.
Реєстрація триватиме з 1 до 8 серпня через приймальні комісії вишів. Саме тестування відбудеться з 11 до 14 вересня.
Водночас в Українському центрі оцінювання якості освіти уточнили, що проведення спеціальної сесії ЄФВВ та ЄВВ з методології наукових досліджень не передбачено.
Єдиний вступний іспит (ЄВІ) є формою вступного випробування для осіб, які планують вступати на магістратуру або аспірантуру після здобуття ступеня бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.
Іспит складається з двох блоків: тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та тесту з іноземної мови. Вступне випробування організовує Український центр оцінювання якості освіти.
Тест загальної навчальної компетентності включає 33 завдання, що поділяються на два компоненти:
Форми завдань:
На виконання цього блоку відведено 75 хвилин. Максимальна кількість тестових балів - 33. Усі завдання укладені відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності.
Тест з іноземної мови містить 30 завдань і охоплює дві частини: читання та використання мови. Учасники можуть обрати одну з чотирьох мов: англійську, німецьку, французьку або іспанську.
Форми завдань:
На виконання блоку передбачено 45 хвилин. Максимальний бал - 30. Усі завдання відповідають Програмі тесту з іноземних мов.
Отримані тестові бали з кожного блоку перераховуються за шкалою 100-200 балів.
Читайте також про те, що учасники основної сесії Єдиного вступного іспиту (ЄВІ), яка тривала з 24 до 27 червня, вже отримали свої результати за шкалою 100-200 балів.
Раніше ми писали про те, що у 2025 році вступники до аспірантури в Україні мають скласти не лише ЄВІ, а й новий тест - єдине вступне випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ). Він міститиме 100 завдань із вибором правильної відповіді.
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