В сентябре состоится специальная сессия ЕВЭ: кто сможет принять участие

Министерство образования и науки утвердило проведение специальной сессии единого вступительного экзамена (ЕВЭ) для поступающих в магистратуру и аспирантуру. Она состоится в сентябре.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
Пройти тестирование смогут:
Участие в специальной сессии будет платным. Стоимость объявят до 28 июля.
Регистрация продлится с 1 по 8 августа через приемные комиссии вузов. Само тестирование состоится с 11 по 14 сентября.
В то же время в Украинском центре оценивания качества образования уточнили, что проведение специальной сессии ЕФВВ и ЕВВ по методологии научных исследований не предусмотрено.
Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) является формой вступительного испытания для лиц, которые планируют поступать в магистратуру или аспирантуру после получения степени бакалавра, магистра или образовательно-квалификационного уровня специалиста.
Экзамен состоит из двух блоков: теста общей учебной компетентности и теста по иностранному языку. Вступительное испытание организует Украинский центр оценивания качества образования.
Тест общей учебной компетентности включает 33 задания, которые делятся на два компонента:
Формы заданий:
На выполнение этого блока отведено 75 минут. Максимальное количество тестовых баллов - 33. Все задания составлены в соответствии с Программой теста общей учебной компетентности.
Тест по иностранному языку содержит 30 заданий и охватывает две части: чтение и использование языка. Участники могут выбрать один из четырех языков: английский, немецкий, французский или испанский.
Формы заданий:
На выполнение блока предусмотрено 45 минут. Максимальный балл - 30. Все задания соответствуют Программе теста по иностранным языкам.
Полученные тестовые баллы по каждому блоку пересчитываются по шкале 100-200 баллов.
Читайте также о том, что участники основной сессии Единого вступительного экзамена (ЕВЭ), которая длилась с 24 по 27 июня, уже получили свои результаты по шкале 100-200 баллов.
Ранее мы писали о том, что в 2025 году поступающие в аспирантуру в Украине должны сдать не только ЕВЭ, но и новый тест - единый вступительный экзамен по методологии научных исследований (ЕВВ). Он будет содержать 100 заданий с выбором правильного ответа.
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