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Результати ЄВІ вже доступні: як перевірити бали та отримати екзаменаційну картку

П'ятниця 11 липня 2025 18:30
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Результати ЄВІ вже доступні: як перевірити бали та отримати екзаменаційну картку Фото: Як дізнатися результати ЄВІ (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Учасники основної сесії Єдиного вступного іспиту (ЄВІ), яка тривала з 24 до 27 червня, сьогодні отримали свої результати за шкалою 100-200 балів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Результати вже розміщено в кабінетах учасників вступних випробувань. Там також доступна функція формування екзаменаційної картки, яка є обов’язковою для вступу до магістратури.

Крім того, учасники можуть завантажити Картку результатів кожного блоку ЄВІ. У ній зазначено:

  • номер завдання,
  • правильні відповіді,
  • кількість набраних балів.

Раніше після проходження тесту учасники вже бачили свої попередні тестові бали - система автоматично накладала ключі відповідей на збережені варіанти.

Підсумкові результати у шкалі 100-200 балів були обраховані згідно з офіційними таблицями переведення, передбаченими Порядком прийому на навчання у 2025 році.

Учасникам варто зберегти екзаменаційну картку та результат кожного блоку - ці документи необхідні для вступної кампанії.

Нагадаємо, в Україні триває основна сесія вступних випробувань до магістратури - з 21 червня по 12 липня. Аспіранти складатимуть тести з 7 по 28 липня. Результати основної сесії ЄВІ/ЄФВВ оприлюднять до 18 липня, а для аспірантів - до 8 серпня.

Також РБК-Україна писало, що цьогоріч вступ до аспірантури передбачає складання двох іспитів: ЄВІ та нового тесту - ЄВВ з методології наукових досліджень. ЄВВ міститиме 100 тестових завдань із вибором однієї правильної відповіді, на виконання дається 150 хвилин.

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