Результати ЄВІ вже доступні: як перевірити бали та отримати екзаменаційну картку

Учасники основної сесії Єдиного вступного іспиту (ЄВІ), яка тривала з 24 до 27 червня, сьогодні отримали свої результати за шкалою 100-200 балів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Результати вже розміщено в кабінетах учасників вступних випробувань. Там також доступна функція формування екзаменаційної картки, яка є обов’язковою для вступу до магістратури.

Крім того, учасники можуть завантажити Картку результатів кожного блоку ЄВІ. У ній зазначено:

номер завдання,

правильні відповіді,

кількість набраних балів.

Раніше після проходження тесту учасники вже бачили свої попередні тестові бали - система автоматично накладала ключі відповідей на збережені варіанти.

Підсумкові результати у шкалі 100-200 балів були обраховані згідно з офіційними таблицями переведення, передбаченими Порядком прийому на навчання у 2025 році.

Учасникам варто зберегти екзаменаційну картку та результат кожного блоку - ці документи необхідні для вступної кампанії.