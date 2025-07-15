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У вересні відбудеться спеціальна сесія ЄВІ: хто зможе взяти участь

Вівторок 15 липня 2025 12:30
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У вересні відбудеться спеціальна сесія ЄВІ: хто зможе взяти участь Ще одна сесія ЄВІ пройде у вересні (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Міністерство освіти і науки затвердило проведення спеціальної сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ) для вступників до магістратури та аспірантури. Вона відбудеться у вересні.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Освіта.юа.

Спеціальна сесія ЄВІ

Пройти тестування зможуть:

  • ті, хто не реєструвався на основну чи додаткову сесію;
  • ті, хто був зареєстрований, але не зміг взяти участь;
  • скласти ЄВІ повторно зможуть вступники, які прагнуть покращити свій результат.

Участь у спеціальній сесії буде платною. Вартість оголосять до 28 липня.

Реєстрація триватиме з 1 до 8 серпня через приймальні комісії вишів. Саме тестування відбудеться з 11 до 14 вересня.

Водночас в Українському центрі оцінювання якості освіти уточнили, що проведення спеціальної сесії ЄФВВ та ЄВВ з методології наукових досліджень не передбачено.

Що треба знати про ЄВІ

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) є формою вступного випробування для осіб, які планують вступати на магістратуру або аспірантуру після здобуття ступеня бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

Іспит складається з двох блоків: тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та тесту з іноземної мови. Вступне випробування організовує Український центр оцінювання якості освіти.

Тест загальної навчальної компетентності включає 33 завдання, що поділяються на два компоненти:

  • вербально-комунікативний - 18 завдань;
  • логіко-аналітичний - 15 завдань.

Форми завдань:

  • 10 завдань на заповнення пропусків у мікротекстах;
  • 23 завдання з вибором однієї правильної відповіді.

На виконання цього блоку відведено 75 хвилин. Максимальна кількість тестових балів - 33. Усі завдання укладені відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності.

Тест з іноземної мови містить 30 завдань і охоплює дві частини: читання та використання мови. Учасники можуть обрати одну з чотирьох мов: англійську, німецьку, французьку або іспанську.

Форми завдань:

  • 6 завдань на встановлення відповідності (наприклад, добір заголовків до текстів або запитань до відповідей);
  • 5 завдань з вибором правильної відповіді з чотирьох варіантів;
  • 19 завдань на заповнення пропусків у тексті.

На виконання блоку передбачено 45 хвилин. Максимальний бал - 30. Усі завдання відповідають Програмі тесту з іноземних мов.

Отримані тестові бали з кожного блоку перераховуються за шкалою 100-200 балів.

Читайте також про те, що учасники основної сесії Єдиного вступного іспиту (ЄВІ), яка тривала з 24 до 27 червня, вже отримали свої результати за шкалою 100-200 балів.

Раніше ми писали про те, що у 2025 році вступники до аспірантури в Україні мають скласти не лише ЄВІ, а й новий тест - єдине вступне випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ). Він міститиме 100 завдань із вибором правильної відповіді.

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