У вересні відбудеться спеціальна сесія ЄВІ: хто зможе взяти участь

Міністерство освіти і науки затвердило проведення спеціальної сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ) для вступників до магістратури та аспірантури. Вона відбудеться у вересні.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Освіта.юа .

Спеціальна сесія ЄВІ

Пройти тестування зможуть:

ті, хто не реєструвався на основну чи додаткову сесію;

ті, хто був зареєстрований, але не зміг взяти участь;

скласти ЄВІ повторно зможуть вступники, які прагнуть покращити свій результат.

Участь у спеціальній сесії буде платною. Вартість оголосять до 28 липня.

Реєстрація триватиме з 1 до 8 серпня через приймальні комісії вишів. Саме тестування відбудеться з 11 до 14 вересня.

Водночас в Українському центрі оцінювання якості освіти уточнили, що проведення спеціальної сесії ЄФВВ та ЄВВ з методології наукових досліджень не передбачено.

Що треба знати про ЄВІ

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) є формою вступного випробування для осіб, які планують вступати на магістратуру або аспірантуру після здобуття ступеня бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

Іспит складається з двох блоків: тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та тесту з іноземної мови. Вступне випробування організовує Український центр оцінювання якості освіти.

Тест загальної навчальної компетентності включає 33 завдання, що поділяються на два компоненти:

вербально-комунікативний - 18 завдань;

логіко-аналітичний - 15 завдань.

Форми завдань:

10 завдань на заповнення пропусків у мікротекстах;

23 завдання з вибором однієї правильної відповіді.

На виконання цього блоку відведено 75 хвилин. Максимальна кількість тестових балів - 33. Усі завдання укладені відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності.

Тест з іноземної мови містить 30 завдань і охоплює дві частини: читання та використання мови. Учасники можуть обрати одну з чотирьох мов: англійську, німецьку, французьку або іспанську.

Форми завдань:

6 завдань на встановлення відповідності (наприклад, добір заголовків до текстів або запитань до відповідей);

5 завдань з вибором правильної відповіді з чотирьох варіантів;

19 завдань на заповнення пропусків у тексті.

На виконання блоку передбачено 45 хвилин. Максимальний бал - 30. Усі завдання відповідають Програмі тесту з іноземних мов.

Отримані тестові бали з кожного блоку перераховуються за шкалою 100-200 балів.