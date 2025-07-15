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В сентябре состоится специальная сессия ЕВЭ: кто сможет принять участие

Вторник 15 июля 2025 12:30
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В сентябре состоится специальная сессия ЕВЭ: кто сможет принять участие Еще одна сессия ЕВЭ пройдет в сентябре (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Министерство образования и науки утвердило проведение специальной сессии единого вступительного экзамена (ЕВЭ) для поступающих в магистратуру и аспирантуру. Она состоится в сентябре.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".

Специальная сессия ЕВЭ

Пройти тестирование смогут:

  • те, кто не регистрировался на основную или дополнительную сессию;
  • те, кто был зарегистрирован, но не смог принять участие;
  • сдать ЕВЭ смогут абитуриенты, которые стремятся улучшить свой результат.

Участие в специальной сессии будет платным. Стоимость объявят до 28 июля.

Регистрация продлится с 1 по 8 августа через приемные комиссии вузов. Само тестирование состоится с 11 по 14 сентября.

В то же время в Украинском центре оценивания качества образования уточнили, что проведение специальной сессии ЕФВВ и ЕВВ по методологии научных исследований не предусмотрено.

Что нужно знать о ЕВЭ

Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) является формой вступительного испытания для лиц, которые планируют поступать в магистратуру или аспирантуру после получения степени бакалавра, магистра или образовательно-квалификационного уровня специалиста.

Экзамен состоит из двух блоков: теста общей учебной компетентности и теста по иностранному языку. Вступительное испытание организует Украинский центр оценивания качества образования.

Тест общей учебной компетентности включает 33 задания, которые делятся на два компонента:

  • вербально-коммуникативный - 18 заданий;
  • логико-аналитический - 15 заданий.

Формы заданий:

  • 10 заданий на заполнение пропусков в микротекстах;
  • 23 задания с выбором одного правильного ответа.

На выполнение этого блока отведено 75 минут. Максимальное количество тестовых баллов - 33. Все задания составлены в соответствии с Программой теста общей учебной компетентности.

Тест по иностранному языку содержит 30 заданий и охватывает две части: чтение и использование языка. Участники могут выбрать один из четырех языков: английский, немецкий, французский или испанский.

Формы заданий:

  • 6 заданий на установление соответствия (например, подбор заголовков к текстам или вопросов к ответам);
  • 5 заданий с выбором правильного ответа из четырех вариантов;
  • 19 заданий на заполнение пропусков в тексте.

На выполнение блока предусмотрено 45 минут. Максимальный балл - 30. Все задания соответствуют Программе теста по иностранным языкам.

Полученные тестовые баллы по каждому блоку пересчитываются по шкале 100-200 баллов.

Читайте также о том, что участники основной сессии Единого вступительного экзамена (ЕВЭ), которая длилась с 24 по 27 июня, уже получили свои результаты по шкале 100-200 баллов.

Ранее мы писали о том, что в 2025 году поступающие в аспирантуру в Украине должны сдать не только ЕВЭ, но и новый тест - единый вступительный экзамен по методологии научных исследований (ЕВВ). Он будет содержать 100 заданий с выбором правильного ответа.

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