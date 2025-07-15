В сентябре состоится специальная сессия ЕВЭ: кто сможет принять участие

Министерство образования и науки утвердило проведение специальной сессии единого вступительного экзамена (ЕВЭ) для поступающих в магистратуру и аспирантуру. Она состоится в сентябре.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Освіта.юа ".

Специальная сессия ЕВЭ

Пройти тестирование смогут:

те, кто не регистрировался на основную или дополнительную сессию;

те, кто был зарегистрирован, но не смог принять участие;

сдать ЕВЭ смогут абитуриенты, которые стремятся улучшить свой результат.

Участие в специальной сессии будет платным. Стоимость объявят до 28 июля.

Регистрация продлится с 1 по 8 августа через приемные комиссии вузов. Само тестирование состоится с 11 по 14 сентября.

В то же время в Украинском центре оценивания качества образования уточнили, что проведение специальной сессии ЕФВВ и ЕВВ по методологии научных исследований не предусмотрено.

Что нужно знать о ЕВЭ

Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) является формой вступительного испытания для лиц, которые планируют поступать в магистратуру или аспирантуру после получения степени бакалавра, магистра или образовательно-квалификационного уровня специалиста.

Экзамен состоит из двух блоков: теста общей учебной компетентности и теста по иностранному языку. Вступительное испытание организует Украинский центр оценивания качества образования.

Тест общей учебной компетентности включает 33 задания, которые делятся на два компонента:

вербально-коммуникативный - 18 заданий;

логико-аналитический - 15 заданий.

Формы заданий:

10 заданий на заполнение пропусков в микротекстах;

23 задания с выбором одного правильного ответа.

На выполнение этого блока отведено 75 минут. Максимальное количество тестовых баллов - 33. Все задания составлены в соответствии с Программой теста общей учебной компетентности.

Тест по иностранному языку содержит 30 заданий и охватывает две части: чтение и использование языка. Участники могут выбрать один из четырех языков: английский, немецкий, французский или испанский.

Формы заданий:

6 заданий на установление соответствия (например, подбор заголовков к текстам или вопросов к ответам);

5 заданий с выбором правильного ответа из четырех вариантов;

19 заданий на заполнение пропусков в тексте.

На выполнение блока предусмотрено 45 минут. Максимальный балл - 30. Все задания соответствуют Программе теста по иностранным языкам.

Полученные тестовые баллы по каждому блоку пересчитываются по шкале 100-200 баллов.