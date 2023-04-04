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Верещук звернулася з проханням до українців в окупації перед можливим контрнаступом

Фото: Ірина Верещук, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (УНІАН)
Автор: Іван Носальський

Українцям на тимчасово окупованих територіях слід дотримуватись кількох порад на тлі можливого контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук у Telegram.

За її словами, в окупації вже тривожно. У так званих "чиновників" залишилося ще трохи часу, щоб забратися звідти, тож частина з них збирає речі.

Верещук порадила росіянам забрати з собою і колаборантів, "але це вже як вийде".

"Українцям на тимчасово окупованих територіях раджу чи тимчасово виїхати до третіх країн або готуватися: що робити знаєте. Головне - берегти себе та дітей", - наголосила міністр.

Нагадаємо, раніше постійний представник США в НАТО Джуліанн Сміт заявляла, що контрнаступ України може розпочатися вже найближчими тижнями.

Також ми писали, що, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, весняний контрнаступ ЗСУ має розпочатися у квітні чи травні.

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Ірина ВерещукЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України