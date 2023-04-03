США очікують початку контрнаступу України найближчими тижнями
Сполучені Штати Америки вважають, що Україна розпочне свій весняний контрнаступ вже найближчими тижнями.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ", про це заявила постійний представник США при НАТО Джуліанн Сміт.
"Ми очікуємо, що українці будуть просуватися або розпочнуть власний весняний наступ найближчими тижнями", - наголосила чиновниця.
При цьому вона уточнила, що саме українська сторона визначає час та тактику дій щодо контрнаступу.
Сміт наголосила, що росіяни теж зараз намагаються розпочати власний наступ.
"Але схоже, що Росія зараз не має нічого конкретного, що дало б їй надію з точки зору значних перемог на полі бою", - додала постпред США при НАТО.
Нагадаємо, 25 березня президент України Володимир Зеленський заявляв, що контрнаступ ЗСУ ще не розпочався, оскільки очікується техніка від партнерів.
Також ми писали, що, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, контрнаступ ЗСУ має розпочатися протягом квітня-травня.
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