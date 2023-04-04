Верещук обратилась с просьбой к украинцам в оккупации перед возможным контрнаступлением

По ее словам, в оккупации уже тревожно. У так называемых "чиновников" осталось еще немного времени, чтобы убраться оттуда, поэтому часть из них собирает вещи.

Верещук посоветовала россиянам забрать с собой и коллаборантов, "но это уже как выйдет".

"Украинцам на временно оккупированных территориях советую или временно выехать в третьи страны или готовиться: что делать знаете. Главное - беречь себя и детей", - подчеркнула министр.