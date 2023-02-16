ua ru
Чт, 16 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бахмут залишається головним напрямком удару росіян на сході, - Череватий

Новость на русском →
Україна, Четвер 16 лютого 2023 01:18
Бахмут залишається головним напрямком удару росіян на сході, - Череватий Фото: речник Східного угрупування військ Сергій Череватий (aрміяinform.com.ua)
Автор: Антон Малиновський

Бахмут залишається головним напрямком атак росіян. На цьому напрямку вони зосереджують свої основні зусилля та не шкодують особовий склад, намагаючись прорватися.

Про це заявив речник Східного угрупування військ Сергій Череватий, предає РБК-Україна з посиланням на Еспресо.

Він заявив, що на Бахмутському напрямку потужно виконують свої обов'язки ЗСУ, прикордонні підрозділи та підрозділи Нацгвардії.

"Бахмут - це напрямок головного удару противника на східному фронті. Ворог зосереджує тут основні свої зусилля, не шкодуючи особовий склад та намагається прорватися. Бахмут - це символ незламності й бойового духу, майстерності українського війська", - наголосив Череватий.

За добу було знищено 119 ворогів, 163 зазнали поранень різного ступеня. Також відбулося 103 обстріли й 25 боєзіткнень. Череватий зазначив, що ці цифри не є найбільшими результатами по втратах ворога, оскільки кілька днів поспіль було знищено понад 200 ворогів.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ спростували фейки росіян про нібито окупацію села Червона Гора під Бахмутом.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський пояснив, чому військове командування не ухвалює рішення виводити війська з Бахмута.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут Війна Росії проти України
NEWS
Половину "покладемо" одразу. Що кажуть експерти про можливий "повітряний наступ" Росії
Половину "покладемо" одразу. Що кажуть експерти про можливий "повітряний наступ" Росії
DAILY
Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян