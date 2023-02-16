Бахмут залишається головним напрямком удару росіян на сході, - Череватий

Бахмут залишається головним напрямком атак росіян. На цьому напрямку вони зосереджують свої основні зусилля та не шкодують особовий склад, намагаючись прорватися.

Про це заявив речник Східного угрупування військ Сергій Череватий, предає РБК-Україна з посиланням на Еспресо .

Він заявив, що на Бахмутському напрямку потужно виконують свої обов'язки ЗСУ, прикордонні підрозділи та підрозділи Нацгвардії.

"Бахмут - це напрямок головного удару противника на східному фронті. Ворог зосереджує тут основні свої зусилля, не шкодуючи особовий склад та намагається прорватися. Бахмут - це символ незламності й бойового духу, майстерності українського війська", - наголосив Череватий.

За добу було знищено 119 ворогів, 163 зазнали поранень різного ступеня. Також відбулося 103 обстріли й 25 боєзіткнень. Череватий зазначив, що ці цифри не є найбільшими результатами по втратах ворога, оскільки кілька днів поспіль було знищено понад 200 ворогів.