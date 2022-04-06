Верещук заявила об эвакуации еще почти 5 тысяч гражданских

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал чиновника .

В течение дня удалось эвакуировать мирных жителей Донецкой и Луганской областей. За день 6 апреля из опасных районов выехали 4892 человека.

"Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах в Запорожье доехали 3 686 человек. Из них 1 171 человек – из Мариуполя и 2 515 человек из городов Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь и Гуляйполе", – написала Верещук.

Кроме того, еще 1206 человек были эвакуированы из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной и Горного. Также завтра утром 11 автобусов для эвакуации продолжат движение в Мелитополь и Токмак.