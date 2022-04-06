ru ua
Ср, 06 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Верещук заявила про евакуацію ще 5 тисяч цивільних

Новость на русском →
Київ, Середа 06 квітня 2022 22:16
Верещук заявила про евакуацію ще 5 тисяч цивільних Фото: Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук відзвітувала про роботу гуманітарних коридорів 6 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал урядовиці.

Упродовж дня вдалося евакуювати мирних мешканців Донецької та Луганської областей. За день 6 квітня із небезпечних районів виїхали 4892 особи.

"З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах до Запоріжжя доїхали 3 686 людей. З них 1 171 людина – з Маріуполя та 2 515 людей з міст Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь та Гуляйполе", – написала Верещук.

Окрім того, ще 1206 людей евакуювали з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінної та Гірського. Також завтра вранці 11 автобусів для евакуації продовжать рух до Мелітополя та Токмака.

Нагадаємо, що віце-прем'єр-міністерка Верещук закликала мешканців трьох регіонів до активнішої евакуації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ евакуація Донецька область Запорожская область Ірина Верещук Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
42-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
42-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Герман Галущенко: Окупанти йшли з ЧАЕС як орда – забирали навіть виделки
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Герман Галущенко: Окупанти йшли з ЧАЕС як орда – забирали навіть виделки