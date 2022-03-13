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Верещук очолила штаб з поводження з полоненими

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Київ, Неділя 13 березня 2022 02:03
Верещук очолила штаб з поводження з полоненими Фото: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук (facebook.com/vereshchuk.ukraine)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабінет міністрів України створив координаційний штаб з питань поводження з полоненими. Його очолила віцепрем'єр-міністр - міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну.

"Утворити Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у складі згідно з додатком", - йдеться в постанові уряду №257 від 11 березня.

Крім Ірини Верещук до Штабу увійшли представники профільних міністерств, силових відомств та радник голови офісу президента.

У постанові зазначається, що основними завданнями Штабу є:

  • сприяння здійсненню заходів, спрямованих на забезпечення виконання міжнародно-правових зобов'язань України з питань поводження з військовополоненими;
  • сприяння координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, правоохоронними органами та громадськими об'єднаннями з питань поводження з військовополоненими;
  • визначення шляхів і способів розв'язання проблемних питань щодо поводження з військовополоненими;
  • поширення інформації про діяльність координаційного штабу.

Очікується, що координаційний штаб братиме участь у розгляді та розробці проєктів нормативно-правових актів з питань поводження з військовополоненими згідно з нормами міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про велику кількість взятих у полон російських окупантів. За його словами, для їх утримання довелося створити спеціальну структуру.

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