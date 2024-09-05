Верещук відправили у відставку з посади голови Мінреінтеграції

Ірину Верещук звільнили з посади віце-прем'єрки та міністра з питань реінтеграції. Верховна Рада України з другої спроби ухвалила відповідне рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка у Telegram.
Звільнення Верещук підтримали 255 народних депутатів. Вона виступила у Раді перед голосуванням.
Фото: Рада з другої спроби звільнила Верещук (t.me/yzheleznyak)
Ірина Верещук написала заяву на звільнення у вівторок, 3 вересня. Того ж дня її заява надійшла до Верховної Ради.
Рада 4 вересня вже голосувала щодо звільнення Верещук. Але парламент провалив голосування через брак голосів.
Додамо, що Ірина Верещук пропрацювала в уряді майже три роки. Перед своєю відставкою вона подякувала президенту України Володимиру Зеленському та прем'єру Денису Шмигалю.
Також зазначимо, за даними двох джерел РБК-Україна у владі, Верещук може отримати посаду в Офісі президента. Передбачається, що вона займе місце заступниці голови Офісу президента Юлії Соколовської, яка відповідає за соцполітику.
Соколовська, ймовірно, відправиться на дипломатичну роботу.
Ірина Верещук родом з Львівської області, народилася у місті Рава-Руська у 1979 році.
Вона закінчила Військовий інститут при Львівській політехніці (спеціальність "Міжнародна інформація"). Також Верещук має дипломат за спеціальністю "Правознавство".
У 2010 році вона була обрана мером міста Рава-Руська. У 2014 році пішла на парламентські вибори, але не пройшла до Верховної Ради.
Верещук була обрана народним депутатом у 2019 році від партії "Слуга народу". Була №29 в списку партії. Вона також була представницею уряду у Раді (з вересня до листопада 2019 року).
У 2020 році балотувалась у мери Києва від "Слуги народу".
У листопаді 2021 року Ірину Верещук призначили віцепремʼєр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Нагадаємо, що не лише Ірина Верещук була звільнена з посади в уряді. Також у відставку пішли Олександр Камишін (міністр з питань стратегічних галузей), Денис Малюська (глава Мін'юсту), Руслан Стрілець (глава Міндовкілля), Ольга Стефанішина (віце-прем'єр з євроінтеграції), Дмитро Кулеба (міністр закордонних справ).
Більше про кадрові перестановки в українському уряді - у матеріалі РБК-Україна.
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