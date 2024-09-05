Верещук отправили в отставку с поста главы Минреинтеграции

Ирину Верещук уволили с должности вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции. Верховная Рада Украины со второй попытки приняла решение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
Увольнение Верещук поддержали 255 народных депутатов. Она выступила в Раде перед голосованием.
Фото: Рада со второй попытки уволила Верещук (t.me/yzheleznyak)
Ирина Верещук написала заявление на увольнение во вторник, 3 сентября. В тот же день ее заявление поступило в Верховную Раду.
Рада 4 сентября уже голосовала за увольнение Верещук. Но парламент провалил голосование из-за нехватки голосов.
Добавим, что Ирина Верещук проработала в правительстве почти три года. Перед своей отставкой она поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского и премьера Дениса Шмыгаля.
Также отметим, по данным двух источников РБК-Украина во власти, Верещук может получить должность в Офисе президента. Предполагается, что она займет место заместителя главы Офиса президента Юлии Соколовской, которая отвечает за соцполитику.
Соколовская, вероятно, отправится на дипломатическую работу.
Ирина Верещук родом из Львовской области, родилась в городе Рава-Русская в 1979 году.
Она окончила Военный институт при Львовской политехнике (специальность "Международная информация"). Также у Верещук есть дипломат по специальности "Правоведение".
В 2010 году она была избрана мэром города Рава-Русская. В 2014 году пошла на парламентские выборы, но не прошла в Верховную Раду.
Верещук была избрана народным депутатом в 2019 году от партии "Слуга народа". Была №29 в списке партии. Она также являлась представительницей правительства в Раде (с сентября по ноябрь 2019 года).
В 2020 году баллотировалась в мэры Киева от "Слуги народа".
В ноябре 2021 года Ирину Верещук назначили вице-премьер-министром - министром по реинтеграции временно оккупированных территорий.
Напомним, что не только Ирина Верещук была уволена с должности в правительстве. Также в отставку ушли Александр Камышин (министр по стратегическим отраслям), Денис Малюска (глава Минюста), Руслан Стрелец (глава Миноприроды), Ольга Стефанишина (вице-премьер по евроинтеграции), Дмитрий Кулеба (министр иностранных дел).
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