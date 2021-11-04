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Верещук рассказала, когда присоединится к переговорам по Донбассу в ТКГ

Автор: Артем Горовенко

Новый вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук присоединится к мирным переговорам по Донбассу уже на следующей неделе. Она войдет в украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее брифинг в Верховной раде.

"Это будет уже в следующую среду, я буду привлекаться к переговорному процессу. В какой способ - увидим, мы договорились с президентом, что я буду брать участие, а потом увидим мою роль и место", - отметила она.

По ее словам, она сосредоточится на гуманитарных аспектах, таких как работа КПВВ, карты для выплат переселенцам и миллиардные задолженности по пенсиям жителей оккупированного Донбасса.

"Все проблемы, которые можно решить через управленческие решения, мы будем делать и решать немедленно", - добавила Верещук.

Напомним, сегодня Верховная рада поддержала назначение Ирины Верещук министром реинтеграции.

Также стало известно, кто вместо нее зайдет в парламент.

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