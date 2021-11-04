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Нардепом вместо Верещук станет Сергей Кострийчук, - СН

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Киев, Четверг 04 ноября 2021 14:03
Нардепом вместо Верещук станет Сергей Кострийчук, - СН Фото: Сергей Кострийчук (facebook.com/pidslukhano.vin)
Автор: Мария Кучерявец

К партии "Слуга народа" присоединится Сергей Кострийчук. Он станет народным депутатом вместо Ирины Верещук, которую назначили на должность министра по вопросам реинтеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлию Палийчук.

"После голосования о назначении Ирины Верещук на должность вицепремьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, к фракции "Слуга народа" присоединится 140-й номер избирательного списка партии Сергей Кострийчук", - написала Палийчук.

Он является 140 номером избирательного списка "Слуги Народа". На президентских и парламентских выборах координировал работу штабов в регионах. В 2020 году - член Высшего Совета партии, в 2021 - председатель Контрольно-ревизионной комиссии.

Напомним, сегодня министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины стала народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук. Ее назначение поддержали 260 народных депутатов.

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