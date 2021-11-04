Верещук розповіла, коли приєднається до переговорів щодо Донбасу в ТКГ

Новий віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук приєднається до мирних переговорів щодо Донбасу вже наступного тижня. Вона увійде в українську делегацію в Тристоронній контактній групі (ТКГ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її брифінг у Верховній раді.

"Це буде вже наступної середи, я буду залучатися до переговорного процесу. В який спосіб - побачимо, ми домовилися з президентом, що я буду брати участь, а потім побачимо мою роль і місце", - зазначила вона.

За її словами, вона зосередиться на гуманітарних аспектах, таких як робота КПВВ, карти для виплат переселенцям і мільярдні заборгованості по пенсіях жителів окупованого Донбасу.

"Всі проблеми, які можна вирішити через управлінські рішення, ми будемо робити і вирішувати негайно", - додала Верещук.