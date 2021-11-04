Рада назначила нового министра реинтеграции: кто получил кресло
Министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины стала народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук. Решение приняла Рада.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.
Новое назначение поддержали 260 народных депутатов.
Таким образом, новым министром реинтеграции стала Ирина Верещук.
Как проголосовали фракции:
- "Слуга народа" - 218 за.
- ОПЗЖ - 0 за.
- "Европейская солидарность" - 0 за.
- "Батьківщина" - 0 за.
- "Голос" - 0 за.
- Группа "За майбутнє" - 14 за.
- Группа "Довіра" - 20 за.
Что известно о Верещук
Ирина Верещук 10 лет прослужила в рядах Вооруженных сил Украины на офицерских должностях. Деталей относительно места службы или обязанностей нет.
В политике Ирина Верещук с 2009 года. Она проходила стажировку в Секретариате Кабинета министров Украины, была заместителем главы Жовковской РГА и мэром города Рава-Русская.
В сентябре-ноябре 2019 занимала должность представителя Кабмина в Верховной раде.
Была кандидатом на пост мэра Киева на местных выборах 2020 года.