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Верещук рассказала о гуманитарном коридоре из Мариуполя 23 апреля

Фото: Ирина Верещук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что в субботу, 23 апреля из Мариуполя возможно будет организован гуманитарный коридор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верещук.

Точка сбора та же: на кольце возле торгового центра "Порт-Сити". Время сбора - в 10:00.

Украинцев призывают завтра утром следить за официальными сообщениями. Если все будет хорошо, Верещук даст подтверждение.

В Мариупольском городском совете отметили, что эвакуация из Мариуполя в Запорожье начинается в 11:00. Сбор и посадка людей в транспорт по адресам:

Женщины, дети и люди пожилого возраста садятся в автобусы - бульвар Шевченко на кольце возле ТРЦ "Порт-Сити".

Выезд колоны в 12:00 по маршруту: Мариуполь - Мангуш - Бердянск - Токмак - Орехов - Запорожье.

"Обращаемся к мариупольцам, которые уже выехали и сегодня находятся в безопасности. Если у вас остались родственники или знакомые в Мариуполе, пытайтесь связаться с ними всеми способами. Звоните, пишите и говорите, что есть возможность выехать в Запорожье, где безопасно", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию разрешить гражданским покинуть Мариуполь.

Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что из города эвакуировали уже более 100 тысяч человек.

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эвакуацияИрина Верещук