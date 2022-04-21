Из Мариуполя эвакуировали уже более 100 тысяч человек, - мэр

Из Мариуполя с 13 марта в целом удалось эвакуировать более 100 тысяч местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Вадима Бойченко в медиацентре.

Отмечается, что эвакуации прошли при поддержке Ирины Верещук, Павла Кириленка и лично президента Владимира Зеленского.

"Все объединились ради общей цели. Именно поэтому удалось спасти уже более 100 тысяч местного населения", - сказал мэр.

Также в течение суток удалось спасти 80 человек.

"Эти четыре автобуса - это жизнь, небольшая пропорция к той миссии, которая уже состоялась, это 80 мариупольцев, которые попали на подконтрольную часть Украины. Мы радуемся, потому что мы спасли еще 80 мариупольцев", - добавил Бойченко.

По словам мэра, в первые числа марта планировалась эвакуация, но оккупанты обстреливали автобусы, и мариупольцы не имели возможности спастись. А уже к 10 марта российские захватчики уничтожили все автобусы, которые находились в коммунальной собственности города.

Бойченко отметил, что на этот раз происходит то же самое. Сообщается, что в указанное время на месте эвакуации собрались около 200 человек. Однако, оккупанты пока не пропустили автобусов.