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Верещук розповіла про гуманітарний коридор з Маріуполя 23 квітня

Фото: Ірина Верещук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що в суботу, 23 квітня з Маріуполя можливо буде організовано гуманітарний коридор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Верещук.

Точка збору та ж: на кільці біля торгового центру "Порт-Сіті". Час збору - о 10:00.

Українців закликають завтра вранці стежити за офіційними повідомленнями. Якщо все буде добре, Верещук дасть підтвердження.

У Маріупольській міській раді зазначили, що евакуація з Маріуполя до Запоріжжя розпочинається об 11:00. Збір та посадка людей у ​​транспорт за адресами:

Жінки, діти та люди похилого віку сідають в автобуси - бульвар Шевченка на кільці біля ТРЦ "Порт-Сіті".

Виїзд колони о 12:00 за маршрутом: Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Оріхів – Запоріжжя.

"Звертаємось до маріупольців, які вже виїхали і сьогодні перебувають у безпеці. Якщо у вас залишилися родичі або знайомі у Маріуполі, намагайтеся зв'язатися з ними всіма способами. Телефонуйте, пишіть та кажіть, що є можливість виїхати до Запоріжжя, де безпечно", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон закликав Росію дозволити цивільним покинути Маріуполь.

Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що з міста евакуювали вже понад 100 тисяч осіб.

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евакуаціяІрина Верещук