Верещук розповіла про гуманітарний коридор з Маріуполя 23 квітня

Точка збору та ж: на кільці біля торгового центру "Порт-Сіті". Час збору - о 10:00.

Українців закликають завтра вранці стежити за офіційними повідомленнями. Якщо все буде добре, Верещук дасть підтвердження.

У Маріупольській міській раді зазначили, що евакуація з Маріуполя до Запоріжжя розпочинається об 11:00. Збір та посадка людей у ​​транспорт за адресами:

Жінки, діти та люди похилого віку сідають в автобуси - бульвар Шевченка на кільці біля ТРЦ "Порт-Сіті".

Виїзд колони о 12:00 за маршрутом: Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Оріхів – Запоріжжя.

"Звертаємось до маріупольців, які вже виїхали і сьогодні перебувають у безпеці. Якщо у вас залишилися родичі або знайомі у Маріуполі, намагайтеся зв'язатися з ними всіма способами. Телефонуйте, пишіть та кажіть, що є можливість виїхати до Запоріжжя, де безпечно", - йдеться у повідомленні.