Верещук ответила на ультиматум РФ: Мариуполь не сдадим, дайте нам коридор

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала об официальном ответе на ультиматумы РФ о сдаче Мариуполя, и подчеркнула, что город никто сдавать не будет, призвав открыть гуманитарный коридор для спасения людей.

Глава МинТОТ отметила, что в этом ультиматуме "8 страниц с возвращением в историю и другим бредом", и РФ разослала соответствующие письма Украине, ООН, Международному комитету Красного креста и надеялась, что международные структуры начнут давить на Киев.

"Этого не произошло. МККК и ООН понимают, что это манипуляция России, и что это взятие в заложники людей", - сказала вице-премьер.

Верещук подчеркнула, что для эвакуации жителей осажденного Мариуполя, который войска РФ регулярно обстреливают и бомбят, должен быть открыт оккупантами гуманитарный коридор, чтобы вывезти мариупольцев в Запорожье.

"Ни о каких сдачах, сложение оружия речи идти не может. Мы уже российской стороне об этом сообщили. Я написала: "Вы вместо того, чтобы тратить время на 8 страниц писем - откройте просто коридор". Мы сообщили ООН и МККК. Теперь ждем реакции международного сообщества. Это сознательная манипуляция и это реальное взятие в заложники людей", - заявляет глава МинТОТ.

Также Верещук рассказала о похищениях оккупантами жителей Мариуполя и вывозе на территорию РФ.

"Более того, у нас есть факты, что они угоняют детей из детских домов и не позволяют нам их забрать. Для понимания: 350 детей они собираются насильственно вывезти в направлении России, не давая нам их забрать. Мы просим четко: дайте нам коридор и пишем, в какой интернат едем и почему. Они сразу же забирают детей в Россию. Это терроризм", - подчеркивает она.