ru ua
Пн, 21 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Верещук відповіла на ультиматум РФ: Маріуполь не здамо, дайте нам коридор

Новость на русском →
Понеділок 21 березня 2022 02:28
Верещук відповіла на ультиматум РФ: Маріуполь не здамо, дайте нам коридор Фото: віце-прем'єр Ірина Верещук (УНІАН)
Автор: Володимир Костирін

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про офіційну відповідь на ультиматуми РФ про здачу Маріуполя, і наголосила, що місто ніхто не здаватиме, закликавши відкрити гуманітарний коридор для порятунку людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Верещук "УП".

Глава МінТОТ зазначила, що в цьому ультиматумі "8 сторінок з поверненням в історію та іншою маячнею", і РФ розіслала відповідні листи Україні, ООН, Міжнародному комітету Червоного Хреста і сподівалася, що міжнародні структури почнуть тиснути на Київ.

"Цього не сталося. МКЧХ і ООН розуміють, що це маніпуляція Росії, і що це взяття в заручники людей", - сказала віце-прем'єр.

Верещук наголосила, що для евакуації жителів обложеного Маріуполя, який війська РФ регулярно обстрілюють і бомблять, має бути відкритий окупантами гуманітарний коридор, щоб вивезти маріупольців до Запоріжжя.

"Ні про які здачі, складення зброї мови йти не може. Ми вже російську сторону про це повідомили. Я написала: "Ви замість того, щоб витрачати час на 8 сторінок листів - відкрийте просто коридор". Ми повідомили ООН та МКЧХ. Тепер чекаємо на реакцію міжнародної спільноти. Це свідома маніпуляція і це реальне взяття в заручники людей", - заявляє глава МінТОТ.

Також Верещук розповіла про викрадення окупантами жителів Маріуполя та вивезення на територію РФ.

"Більше того, у нас є факти, що вони викрадають дітей з дитячих будинків і не дозволяють нам їх забрати. Для розуміння: 350 дітей вони збираються насильно вивезти у напрямку Росії, не даючи нам їх забрати. Ми просимо чітко: дайте нам коридор і пишемо, у який інтернат їдемо і чому. Вони відразу ж забирають тих дітей у Росію. Це тероризм", - наголосила вона.

Раніше повідомлялося, що 20 березня в Маріуполі почав роботу гуманітарний коридор для евакуації автобусами мирного населення. Появляться фоторепортаж, як відбувалася евакуація.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь евакуація Ірина Верещук Війна Росії проти України
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Ярно Хабіхт, ВООЗ: Переговори про гуманітарні конвої йдуть на найвищому рівні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Ярно Хабіхт, ВООЗ: Переговори про гуманітарні конвої йдуть на найвищому рівні