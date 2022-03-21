Верещук відповіла на ультиматум РФ: Маріуполь не здамо, дайте нам коридор

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про офіційну відповідь на ультиматуми РФ про здачу Маріуполя, і наголосила, що місто ніхто не здаватиме, закликавши відкрити гуманітарний коридор для порятунку людей.

Глава МінТОТ зазначила, що в цьому ультиматумі "8 сторінок з поверненням в історію та іншою маячнею", і РФ розіслала відповідні листи Україні, ООН, Міжнародному комітету Червоного Хреста і сподівалася, що міжнародні структури почнуть тиснути на Київ.

"Цього не сталося. МКЧХ і ООН розуміють, що це маніпуляція Росії, і що це взяття в заручники людей", - сказала віце-прем'єр.

Верещук наголосила, що для евакуації жителів обложеного Маріуполя, який війська РФ регулярно обстрілюють і бомблять, має бути відкритий окупантами гуманітарний коридор, щоб вивезти маріупольців до Запоріжжя.

"Ні про які здачі, складення зброї мови йти не може. Ми вже російську сторону про це повідомили. Я написала: "Ви замість того, щоб витрачати час на 8 сторінок листів - відкрийте просто коридор". Ми повідомили ООН та МКЧХ. Тепер чекаємо на реакцію міжнародної спільноти. Це свідома маніпуляція і це реальне взяття в заручники людей", - заявляє глава МінТОТ.

Також Верещук розповіла про викрадення окупантами жителів Маріуполя та вивезення на територію РФ.

"Більше того, у нас є факти, що вони викрадають дітей з дитячих будинків і не дозволяють нам їх забрати. Для розуміння: 350 дітей вони збираються насильно вивезти у напрямку Росії, не даючи нам їх забрати. Ми просимо чітко: дайте нам коридор і пишемо, у який інтернат їдемо і чому. Вони відразу ж забирають тих дітей у Росію. Це тероризм", - наголосила вона.