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Эвакуация из Мариуполя. Как выезжают местные жители: фоторепортаж

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Мариуполь, Воскресенье 20 марта 2022 15:34
Эвакуация из Мариуполя. Как выезжают местные жители: фоторепортаж Мариупольцы самостоятельно покидают осажденный город (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

В Мариуполе начал работу гуманитарный коридор для эвакуации автобусами мирного населения. Кроме того многие жители города не теряют надежды покинуть город самостоятельно на легковых авто.

РБК-Украина показывает как мариупольцы покидают родной город в фоторепортаже Getty Images

Крупнейший портовый город на азовском побережье, Мариуполь, более двух недель осажден вражескими войсками РФ.

Тысячи мирных жителей буквально стали заложниками оккупантов, захвативших город.

Эвакуация из Мариуполя. Как выезжают местные жители: фоторепортажТысячи мариупольцев вынуждены покидать свои дома (фото: Getty Images)

Город регулярно подвергается обстрелам, что делает невозможным безопасную эвакуацию гражданских.

По сообщению заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко пять автобусов с мариупольцами добравшихся до Бердянска, вчера были направлены в Запорожье.

Часть людей уезжает на автобусах, другие на легковых авто
(фото: Getty Images)

Здесь эвакуированные граждане могут сразу продолжить путь в безопасное место, или остаться на ночлег.

Кроме организованных автобусов, сотни людей покидают город на легковых автомобилях, зачастую с отсутствующими окнами.

Выезжающие предварительно помечают авто надписями “дети” и белыми повязками, после чего проходят проверку на КПП организованных оккупантами.

Проверка документов и досмотр мужчин на КПП организованных оккупантами (фото: Getty Images)

По сообщению Мариупольского горсовета за время работы “зеленых коридоров”, несмотря на постоянные обстрелы, из города на частном транспорте в безопасное место эвакуированы порядка 40 тысяч человек.

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