Верещук назвала число гражданских на "Азоте" и условие для эвакуации

По ее словам, в отличие от "Азовстали" на комбинате в Северодонецке нет разветвленной сети бомбоубежищ.

Верещук сообщила, что ранее украинская сторона официально добивалась от захватчиков открытия гуманитарного коридора для эвакуации гражданских, находящихся на территории предприятия, но этого не произошло.

Вице-премьер-министр также подчеркнула, что украинская сторона и международные организации, подключенные для решения вопроса по эвакуации, должны получить подтверждение добровольного желания гражданских покинуть "Азот".

"Мне пообещали военные, что будут сделаны короткие видео с этими людьми... Если это произойдет, мы, конечно, будем продолжать пробивать коридор из "Азота", - заявила Верещук.

Напомним, 18 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что мирное население, которое скрывается в подвалах завода "Азот" в Северодонецке, отказывается от эвакуации.

В понедельник стало известно, что бои с российскими войсками за Северодонецк ведутся уже в промышленной зоне. Украинская сторона контролирует только территорию завода "Азот".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.