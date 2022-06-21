Верещук назвала кількість цивільних на "Азоті" і умову для евакуації

За її словами, на відміну від "Азовсталі" на комбінаті в Сєвєродонецьку немає розгалуженої мережі бомбосховищ.

Верещук повідомила, що раніше українська сторона офіційно домагалася від загарбників відкриття гуманітарного коридору для евакуації цивільних, які перебувають на території підприємства, але цього не сталося.

Віцепрем'єр-міністр також підкреслила, що українська сторона і міжнародні організації, підключені для розв'язання питання щодо евакуації, повинні отримати підтвердження добровільного бажання цивільних покинути "Азот".

"Мені пообіцяли військові, що будуть зроблені Короткі відео з цими людьми... Якщо це станеться, ми, звичайно, будемо продовжувати пробивати коридор з "азоту", - заявила Верещук.

Нагадаємо, 18 червня голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай заявив, що мирне населення, яке переховується в підвалах заводу "Азот" у Сєвєродонецьку, відмовляється від евакуації.

У понеділок стало відомо, що бої з російськими військами за Сєвєродонецьк ведуться вже в промисловій зоні. Українська сторона контролює тільки територію заводу"Азот".

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