Эвакуация с "Азота" в Северодонецке: гражданские отказываются выезжать, - Гайдай

Мирное население, которое скрывается в подвалах завода "Азот" в Северодонецке, отказывается от эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

"С ними постоянно есть связь. Им предлагали много раз эвакуироваться, они не хотят", - рассказал Гайдай.

По его словам, в ОВА попросили нацгвардейцев, чтобы они на всякий случай записали на видео свое общение с гражданскими, где они отказываются от выезда.

"У нас много видеоматериала, где людям предлагают выезжать, но они не хотят", - отметил Гайдай.