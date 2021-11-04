Верещук намерена присоединиться к ТКГ после назначения министром

Кандидат на должность министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук намерена присоединиться к работе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу. Но пока неизвестно, в какой роли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в Верховной раде.
"По моему пребыванию в Трехсторонней контактной группе. Да, я планирую принимать участие. Но что касается моего председательства - это вопрос до высшего политического руководства государства", - отметила Верещук.
Отметим, накануне профильный парламентский комитет рекомендовал назначить ее министром.
Напомним, предыдущий министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников занимал пост первого замглавы украинской делегации в ТКГ.