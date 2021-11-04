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Верещук має намір приєднатися до ТКГ після призначення міністром

Автор: Сергей Новиков

Кандидат на посаду міністра з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук має намір приєднатися до роботи української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) по Донбасу. Але поки невідомо, в якій ролі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву у Верховній раді.

"Щодо мого перебування у Тристоронній контактній групі. Так, я планую брати участь. Але щодо мого головування - це питання до вищого політичного керівництва держави", - зазначила Верещук.

Зазначимо, напередодні профільний парламентський комітет рекомендував призначити її міністром.

Нагадаємо, попередній міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков займав пост першого заступника голови української делегації в ТКГ.

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