Верещук має намір приєднатися до ТКГ після призначення міністром

Кандидат на посаду міністра з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук має намір приєднатися до роботи української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) по Донбасу. Але поки невідомо, в якій ролі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву у Верховній раді.
"Щодо мого перебування у Тристоронній контактній групі. Так, я планую брати участь. Але щодо мого головування - це питання до вищого політичного керівництва держави", - зазначила Верещук.
Зазначимо, напередодні профільний парламентський комітет рекомендував призначити її міністром.
Нагадаємо, попередній міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков займав пост першого заступника голови української делегації в ТКГ.