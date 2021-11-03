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Комитет Рады поддержал назначение Верещук вице-премьером по реинтеграции

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Киев, Среда 03 ноября 2021 16:58
Комитет Рады поддержал назначение Верещук вице-премьером по реинтеграции Фото: Ирина Верещук (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Профильный комитет Верховной рады поддержал назначение нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук в правительство Дениса Шмыгаля. Ее рекомендуют назначить вице-премьером и министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука.

По его словам, сегодня прошло заседание комитета Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений

"Принято решение рекомендовать Верховной раде в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины назначить Ирину Верещук на должность вице-премьер-министра - министра по реинтеграции временно оккупированных территорий", - отметил Мельничук.

Напомним, сегодня депутаты отправили в отставку Алексея Резникова с должности министра по реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Ирина Верещук Верховная рада
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