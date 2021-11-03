Резников уходит из ТКГ: кому перейдут его обязанности
Уже бывший министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников уходит с поста первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. По всей видимости, его обязанности перейдут к главе делегации Леониду Кравчуку и заместителю, нардепу Александру Мережко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
"В Трехсторонней контактной группе, я думаю, что уже не буду принимать участие в качестве члена делегации. Есть глава делегации Леонид Кравчук и заместитель Александр Мережко, они будут продолжать. Но принципиальное решение о формировании возможного обновленного состава делегации принимает президента", - заявил Резников.
Отметим, сегодня парламент отправил Резникова в отставку. Предполагается, что он станет новым министром обороны.
Напомним, ранее советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Кравчук перенес сложную операцию на сердце и не будет участвовать в переговорах ТКГ до конца текущего года.