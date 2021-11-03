ru ua
Ср, 03 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Резников уходит из ТКГ: кому перейдут его обязанности

Новина українською →
Киев, Среда 03 ноября 2021 13:49
Резников уходит из ТКГ: кому перейдут его обязанности Фото: Алексей Резников (t me OP_UA)
Автор: Александр Мороз

Уже бывший министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников уходит с поста первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. По всей видимости, его обязанности перейдут к главе делегации Леониду Кравчуку и заместителю, нардепу Александру Мережко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"В Трехсторонней контактной группе, я думаю, что уже не буду принимать участие в качестве члена делегации. Есть глава делегации Леонид Кравчук и заместитель Александр Мережко, они будут продолжать. Но принципиальное решение о формировании возможного обновленного состава делегации принимает президента", - заявил Резников.

Отметим, сегодня парламент отправил Резникова в отставку. Предполагается, что он станет новым министром обороны.

Напомним, ранее советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Кравчук перенес сложную операцию на сердце и не будет участвовать в переговорах ТКГ до конца текущего года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей Резников Контактная группа
NEWS
Вспышка коронавируса. В Украине более 23 тысяч COVID-случаев и 720 смертей: где больше всего
Вспышка коронавируса. В Украине более 23 тысяч COVID-случаев и 720 смертей: где больше всего
DAILY
Как высокие цены на газ ударят по аграриям и будут ли дорожать продукты
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как высокие цены на газ ударят по аграриям и будут ли дорожать продукты