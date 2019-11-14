ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В "Слуге народа" допускают принятие бюджета-2020 уже сегодня

Новости » Политика     14.11.2019 - 10:41
В "Слуге народа" допускают принятие бюджета-2020 уже сегодня
Фото: Ирина Верещук (facebook.com/vereschuk.iryna)

Бюджет-2020 могут окончательно принять уже 14 ноября

В парламентской фракции "Слуга народа" не исключают окончательного принятия бюджета-2020 уже 14 ноября. Об этом заявила представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, нардепы могут сегодня проголосовать во втором чтении и в целом либо же отправить законопроект на третье чтение.

"Есть предложение проголосовать во втором и в целом", - отметила Верещук.

Она также уточнила, что если предложение поддержат другие депутаты, третьего чтения не будет.

"Если так произойдет, то мы уже сегодня можем получить бюджет в целом на 2020 год", - добавила Верещук.

Напомним, для того, чтобы раньше начать рассмотрение бюджета-2020, Рада изменила повестку дня. По словам спикера Дмитрия Разумкова, необходимые материалы уже готовы, поэтому появилась возможность перенести рассмотрение законопроекта с 12:30 на утреннюю часть заседания.

Накануне комитет по вопросам бюджета по итогам заседания рекомендовал Раде принять за основу и в целом проект государственного бюджета на 2020 год.

Зеленский отреагировал на принятие законопроекта о рынке земли
Новости Украины Верховная РадаСлуга народаБюджет 2020
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь