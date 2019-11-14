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Верещук можуть звільнити з посади представника Кабміну в Раді

Новини » Політика     14.11.2019 - 15:07
Верещук можуть звільнити з посади представника Кабміну в Раді
Фото: Ірина Верещук (facebook.com/vereschuk.iryna)

Верещук обговорить це питання з прем'єром Олексієм Гончаруком

Народного депутата від "Слуги народу" Ірину Верещук можуть звільнити від обов'язків представника Кабінету міністрів у Верховній раді. Про це Верещук розповіла в коментарі РБК-Україна.

За її словами, вона від третіх осіб дізналася про те, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук планує замінити її на цій посаді. Верещук додала, що сьогодні за участю Гончарука відбудеться зустріч, на якій обговорять питання її звільнення.

"Ми домовилися зустрітись сьогодні і обговорити. Ми обговорювали ряд питань і домовилися, що питання перебування або не перебування мене на посаді обговорять пізніше. Про час повідомить прем'єр-міністр", - зазначила нардеп.

Вона додала, що Гончарук планує звільнити її з посади представника через критику дільності уряду. Зокрема, проекту держбюджету, а також власну позицію щодо законопроектів.

"Ну ви ж бачите, яка моя позиція. Я часто густо критикую позицію і бачення Кабміну. Наприклад, щодо бюджетного формування. Я завжди говорила, що державний бюджет має бути спрямований на Україну, на українця. А ми бачимо різні пріорітети. Нажаль, наші думки різняться. Нажаль, мене не чують, коли я говорю про це там, за закритими дверима", - заявила Верещук.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України призначив Верещук представником у Верховній Раді на початку вересня.

Вона пройшла до Ради за списком партії "Слуга народу" під номером 29. В 2010-2015 роках була мером Рави-Руської, з вересня 2017 року - доцент кафедри політології Національного педагогічного університету ім. Драгоманова, викладала в Інституті екології економіки і права.

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