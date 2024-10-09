Вересень став найбільш смертоносним для Росії за всю війну, - The Telegraph

Британська військова розвідка заявила, що вересень став найбільш смертоносним місяцем для російської армії з початку війни в Україні, повідомила в понеділок.

Середній рівень втрат російської армії зріс до 1271 солдата вбитими або важко пораненими на добу. До цього найвищий показник добових втрат серед російських солдатів був у травні, коли в середньому було вбито або поранено 1262 військових.

Водночас вересень став п’ятим місяцем поспіль, коли втрати росіян перевищували 1000 солдатів на день.

Аналітики кажуть, що високий рівень втрат був пов’язаний з тактикою російської масової піхоти, яка часто передбачає напади "м’ясної хвилі", коли велика кількість військ направляється для штурму українських оборонних позицій.

Міністерство оборони Британії заявило, що Росія втратила майже 650 000 солдатів з моменту вторгнення в лютому 2022 року. Її втрати становили в середньому від 172 до 559 на день у 2022 році, а потім досягли свого піка в 967 у 2023 році.