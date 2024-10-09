Сентябрь стал самым смертоносным для России за всю войну, - The Telegraph

Британская военная разведка заявила, что сентябрь стал самым смертоносным месяцем для российской армии с начала войны в Украине, сообщила в понедельник.

Средний уровень потерь русской армии вырос до 1271 солдата убитыми или тяжело ранеными в сутки. До этого самый высокий показатель суточных потерь среди русских солдат был в мае, когда в среднем были убиты или ранены 1262 военных.

В то же время, сентябрь стал пятым месяцем подряд, когда потери россиян превышали 1000 солдат в день.

Аналитики говорят, что высокий уровень потерь был связан с тактикой российской массовой пехоты, часто предусматривающей нападения "мясной волны", когда большое количество войск направляется для штурма украинских оборонных позиций.

Министерство обороны Британии заявило, что Россия потеряла почти 650 000 солдат с момента вторжения в феврале 2022 года. Ее потери составили в среднем от 172 до 559 в день в 2022 году, а затем достигли своего пика в 967 в 2023 году.