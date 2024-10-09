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Сентябрь стал самым смертоносным для России за всю войну, - The Telegraph

Фото: сентябрь стал самым смертоносным для России (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В сентябре Россия понесла наибольшие потери на фронте с начала полномасштабного вторжения. Средние потери в сутки превышали тысячу солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Британская военная разведка заявила, что сентябрь стал самым смертоносным месяцем для российской армии с начала войны в Украине, сообщила в понедельник.

Средний уровень потерь русской армии вырос до 1271 солдата убитыми или тяжело ранеными в сутки. До этого самый высокий показатель суточных потерь среди русских солдат был в мае, когда в среднем были убиты или ранены 1262 военных.

В то же время, сентябрь стал пятым месяцем подряд, когда потери россиян превышали 1000 солдат в день.

Аналитики говорят, что высокий уровень потерь был связан с тактикой российской массовой пехоты, часто предусматривающей нападения "мясной волны", когда большое количество войск направляется для штурма украинских оборонных позиций.

Министерство обороны Британии заявило, что Россия потеряла почти 650 000 солдат с момента вторжения в феврале 2022 года. Ее потери составили в среднем от 172 до 559 в день в 2022 году, а затем достигли своего пика в 967 в 2023 году.

Ситуация на фронте 9 октября

Напомним, что Генеральный штаб ВСУ подтверждает такие потери россиян. В частности, по их данным, только за последние сутки с 8 на 9 октября, россияне потеряли на фронте более тысячи солдат.

Кроме того, сегодня в Генштабе сообщили, что российские военные активно применяют химическое оружие против ВСУ.

Тем временем у турецкого президента Реджепа Таипа Эрдогана заявили, что отстаивают возвращение территорий Украины, включая Крым.

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