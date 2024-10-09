ua en ru
Ср, 09 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни активно застосовують хімічну зброю проти ЗСУ, - Генштаб

Середа 09 жовтня 2024 05:55
UA EN RU
Росіяни активно застосовують хімічну зброю проти ЗСУ, - Генштаб Фото: росіяни активно застосовують хімічну зброю проти Сил оборони (Facebook)
Автор: Валерій Савицький

У вересні війська Російської Федерації 250 разів застосували сили хімічних боєприпасів проти Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що з початком широкомасштабного вторгнення Росії та станом на 24 вересня 2024 року з боку ворога зафіксовано 4228 застосувань боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами.

Зокрема, йдеться про боєприпаси К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання у якості засобів ведення війни.

Також є значна частка боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу.

РФ продовжує грубо порушувати правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.

Ситуація на фронті

За минулу добу на фронті відбулося 140 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на Курахівському напрямку, а під Торецьком загарбники активно застосували авіацію.

За минулу добу російські війська втратили за добу 1340 солдат і близько 50 артсистем.

Сили оборони мали успіх в Курській області, але росіяни просунулися на півдні та сході України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
"Прильоти" без тривоги та велика пожежа. Що відомо про наслідки удару по Харкову
"Прильоти" без тривоги та велика пожежа. Що відомо про наслідки удару по Харкову
DAILY
Обвалу фронту немає. Як вихід ЗСУ з Вугледару змінить поле бою та які міста під загрозою
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Обвалу фронту немає. Як вихід ЗСУ з Вугледару змінить поле бою та які міста під загрозою