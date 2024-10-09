У Ердогана заявили, що відстоюють повернення територій Україні, включаючи Крим

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного радника президента Туреччини Ялчина Топчу, якого цитує "Укрінформ".

Відповідну заяву радник Реджепа Таїпа Ердогана зробив на зустрічі з заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріманом Джелялом.

"Туреччина, яка підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, також на всіх платформах відстоює, що повернення окупованих територій, включаючи Крим, є вимогою міжнародного права", - сказав він.

Топчу також зазначив, що Туреччина прагне, щоб триваюча окупація та війна в Україні, Газі та Лівані закінчилися.

Джелял під час візиту до Туреччини розповів про ситуацію в окупованому Росією Криму, утиски кримських татар та злочини російських окупантів. Це перша поїздка Джеляла в Туреччину після звільнення з російського полону.

На зустрічі представники також висловили сподівання, що Туреччини, зокрема в особі Ердогана, посприяє звільненню з російського полону кримських татар та інших українців.