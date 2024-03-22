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Вербував дітей до "Юнармії". Соратнику Аксьонова повідомлено про підозру

Фото: соратнику Аксьонова повідомлено про підозру (ssu.gov.ua/sbu)
Автор: Сергій Пишкін

Колишньому очільнику окупаційного "Комітету молодіжної політики" тимчасово захопленого Криму Сергію Селімову повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Під час очолювання "посади" підозрюваний виконував вказівки Кремля щодо масового залучення місцевих школярів до російської мілітарної організації "Юнармія". Перед цим Селімов очолював кримську "філію юнармійців". 

"У стінах окупаційної установи російські інструктори ідеологічно обробляють школярів проти України та навчають тактиці ведення бою, а також проводять вогневу та диверсійно-розвідувальну підготовку учнів", - пише СБУ. 

Вже навесні 2022 року підозрюваного перевели у "кадровий резерв" гауляйтера Аксьонова. Зокрема він став одним з місцевих "рупорів" Кремля, які публічно виступають на підтримку російського диктатора Путіна у війні. 

Фото: Сергій Селімов (t.me/SBUkr)

Для поширення наративів російської пропаганди Селімов неодноразово виступав перед камерами російського ТВ й поширював "авторські" дописи у "ВКонтакте". 

На підставі зібраних доказів Селімову повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
⁠ ⁠ч. 1 ст. 110 - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
⁠ч. 6 ст. 111-1 - колабораційна діяльність;
⁠ ⁠ч. 3 ст. 436-2 - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.

"Оскільки зловмисник перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності", - додає СБУ. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те що, СБУ затримала зрадника, який ремонтував техніку РФ під час окупації Харківської області.

Тим часом правоохоронці знешкодили агентку ФСБ, яка виявилась дружиною "екс-регіонала". Жінка збирала інформацію про Сили оборони у Вінницькій області та виправдовувала збройну агресію Росії.

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