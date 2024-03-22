RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вербовал детей в "Юнармию". Соратнику Аксенову сообщено о подозрении

Фото: соратнику Аксенова сообщено о подозрении (ssu.gov.ua/sbu)
Автор: Сергей Пышкин

Бывшему главе оккупационного "Комитета молодежной политики" временно захваченного Крыма Сергею Селимову сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Во время возглавления "должности" подозреваемый выполнял указания Кремля по массовому привлечению местных школьников к российской милитарной организации "Юнармия". Перед этим Селимов возглавлял крымский "филиал юнармейцев". 

"В стенах оккупационного учреждения российские инструкторы идеологически обрабатывают школьников против Украины и обучают тактике ведения боя, а также проводят огневую и диверсионно-разведывательную подготовку учащихся", - пишет СБУ. 

Уже весной 2022 года подозреваемого перевели в "кадровый резерв" гауляйтера Аксенова. В частности он стал одним из местных "рупоров" Кремля, которые публично выступают в поддержку российского диктатора Путина в войне. 

Фото: Сергей Селимов (t.me/SBUkr)

Для распространения нарративов российской пропаганды Селимов неоднократно выступал перед камерами российского ТВ и распространял "авторские" сообщения в "ВКонтакте". 

На основании собранных доказательств Селимову сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • ч. 6 ст. 111-1 - коллаборационистская деятельность;
  • ч. 3 ст. 436-2 - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.

"Поскольку злоумышленник находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности", - добавляет СБУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала предателя, который ремонтировал технику РФ во время оккупации Харьковской области.

Тем временем правоохранители обезвредили агентку ФСБ, которая оказалась женой "экс-регионала". Женщина собирала информацию о Силах обороны в Винницкой области и оправдывала вооруженную агрессию России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияВойна в Украине