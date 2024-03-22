Вербовал детей в "Юнармию". Соратнику Аксенову сообщено о подозрении

Во время возглавления "должности" подозреваемый выполнял указания Кремля по массовому привлечению местных школьников к российской милитарной организации "Юнармия". Перед этим Селимов возглавлял крымский "филиал юнармейцев".

"В стенах оккупационного учреждения российские инструкторы идеологически обрабатывают школьников против Украины и обучают тактике ведения боя, а также проводят огневую и диверсионно-разведывательную подготовку учащихся", - пишет СБУ.

Уже весной 2022 года подозреваемого перевели в "кадровый резерв" гауляйтера Аксенова. В частности он стал одним из местных "рупоров" Кремля, которые публично выступают в поддержку российского диктатора Путина в войне.

Фото: Сергей Селимов (t.me/SBUkr)

Для распространения нарративов российской пропаганды Селимов неоднократно выступал перед камерами российского ТВ и распространял "авторские" сообщения в "ВКонтакте".

На основании собранных доказательств Селимову сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

ч. 6 ст. 111-1 - коллаборационистская деятельность;

ч. 3 ст. 436-2 - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.

"Поскольку злоумышленник находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности", - добавляет СБУ.