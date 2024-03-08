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Вербували на війну проти України. В Індії викрили мережу торгівлі людьми

Фото: В Індії викрили мережу торгівлі людьми, який відправляли на війну проти України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Індії викрили велику мережу торгівлі людьми, в рамках якої їм пропонували вирушити до Росії працювати "помічниками" в армії, втім, потім примусово забирали на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з інформацією Центрального бюро розслідувань Індії (CBI), за цією схемою до Росії було відправлено близько 35 громадян Індії. При цьому Міністерство закордонних справ (МЗС) Індії згадувало раніше лише про 20 завербованих росіянами чоловіків. 

Також повідомляється про те, що принаймні двоє чоловіків, яких завербували пізніше на війну проти України - загинули на фронті. Одну зі смертей нещодавно підтвердило посольство Індії в Росії

"Індійські громадяни, які стали жертвами торгівлі людьми, були навчені бойовим діям і направлені на передові бази в зоні російсько-українського конфлікту проти їхньої волі", - заявило CBI. 

Торгівці людьми, які діють у кількох штатах Індії, заманювали людей за допомогою соціальних мереж і місцевих агентів.

Під час обшуків в низки місць, зокрема в Нью-Делі та Мумбаї, правоохоронці вилучили 50 млн рупій (605 тисяч доларів США), а також документи й електронні записи. Деякі з підозрюваних були затримані для подальшого допиту. 

Росія вербує громадян Індії на війну

В кінці лютого 2023 року Індія звернулася до Російської Федерації із проханням про дострокове звільнення деяких своїх громадян, які працюють із російською армією на "допоміжних посадах". Заява МЗС Індії пролунала після того, як місцеве видання повідомило про те, що  торік близько 100 індійців було прийнято на роботу за контрактами терміном не менше ніж рік. Громадяни багатьох країн шукали роботу в російській армії, зокрема із сусіднього з Індією Непалу.

У тому ж числі нещодавно посольство Індії в Росії вперше визнало загибель громадянина Шрі Мохаммеда Асфана, якого завербували на війну проти України. 

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