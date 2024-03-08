Вербовали на войну против Украины. В Индии разоблачили сеть торговли людьми

Согласно информации Центрального бюро расследований Индии (CBI), по этой схеме в Россию было отправлено около 35 граждан Индии. При этом Министерство иностранных дел (МИД) Индии упоминало ранее лишь о 20 завербованных россиянами мужчинах.

Также сообщается о том, что по крайней мере двое мужчин, которых завербовали позже на войну против Украины - погибли на фронте. Одну из смертей недавно подтвердило посольство Индии в России.

"Индийские граждане, которые стали жертвами торговли людьми, были обучены боевым действиям и направлены на передовые базы в зоне российско-украинского конфликта против их воли", - заявило CBI.

Торговцы людьми, которые действуют в нескольких штатах Индии, заманивали людей с помощью социальных сетей и местных агентов.

Во время обысков в ряде мест, в частности в Нью-Дели и Мумбаи, правоохранители изъяли 50 млн рупий (605 тысяч долларов США), а также документы и электронные записи. Некоторые из подозреваемых были задержаны для дальнейшего допроса.

Россия вербует граждан Индии на войну

В конце февраля 2023 года Индия обратилась к Российской Федерации с просьбой о досрочном освобождении некоторых своих граждан, которые работают с российской армией на "вспомогательных должностях". Заявление МИД Индии прозвучало после того, как местное издание сообщило о том, что в прошлом году около 100 индийцев были приняты на работу по контрактам сроком не менее года. Граждане многих стран искали работу в российской армии, в том числе из соседнего с Индией Непала.

В том же числе недавно посольство Индии в России впервые признало гибель гражданина Шри Мохаммеда Асфана, которого завербовали на войну против Украины.