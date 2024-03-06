Росія силою відправляє на війну проти України громадян Індії, - ЗМІ

Росія обманом завербувала на війну проти України громадян Індії і тепер силою відправляє їх на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News18 і журналістку індійського каналу NDTV Уму Судхір .

Що відомо про цю ситуацію

Семеро громадян Індії опублікували відеозвернення, в якому заявили, що їх змушують воювати за Росію проти України.

Вони нібито приїхали до Росії, щоб зустріти Новий рік наприкінці грудня 2023 року. Потім, за їхніми словами, турагент запропонував їм також відвідати Білорусію, на що вони погодилися.

"Ми не знали, що нам потрібна віза. Коли ми приїхали в Білорусь, агент попросив у нас гроші, а потім зник", - сказав громадянин Індії.

Індійців відправили на передову

Після цього їх затримала міліція і передала особам, які ухвалюють рішення, які змусили їх підписати документи. Оскільки документи були написані російською мовою, індійські громадяни не розуміли їхнього змісту, але все одно підписали.

23-year-old man who said he is from #Gurdaspur #Punjab #GagandeepSingh called @ndtv @ndtvindia to appeal to @MEAIndia @states_mea @DrSJaishankar to help them return to India; says 7 of them who met in Russia may be deployed any time, without any training, to fight war in #Ukraine pic.twitter.com/re6eFuyY1v — Uma Sudhir (@umasudhir) March 4, 2024

Їм пояснили, що альтернативою військовій службі в російській армії може стати тюремне ув'язнення на 10 років.

"Тепер нас змушують воювати у війні проти України", - кажуть вони.

Протягом 15 днів вони проходили військову підготовку, а потім були відправлені в зону бойових дій.

Загиблий громадянин Індії

Посольство Індії в Росії заявило, що йому стало відомо про трагічну загибель громадянина Індії Шрі Мохаммеда Асфана.

"Ми підтримуємо зв'язок із сім'єю і російською владою. Місія докладе зусиль, щоб відправити його останки в Індію", - йдеться в повідомленні.

ЗМІ повідомляють, що 30-річного Асфана, родом із Хайдарабада, було вбито під час війни Росії проти України.

Його і ще кількох людей обдурили агенти і завербували як "помічників" для участі у війні на боці російської армії. Сім'я Асфана раніше звернулася до уряду з проханням допомогти повернути громадян Індії із зони бойових дій.

Росія вербує громадян Індії на війну

Раніше Індія звернулася до РФ із проханням про дострокове звільнення деяких своїх громадян, які працюють із російською армією на "допоміжних посадах".

Заява МЗС Індії прозвучала після того, як місцева газета повідомила, що торік близько 100 індійців було прийнято на роботу за контрактами терміном не менше ніж рік.

Громадяни багатьох країн шукали роботу в російській армії, зокрема із сусіднього з Індією Непалу.