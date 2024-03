Росія силою відправляє на війну проти України громадян Індії, - ЗМІ

Семеро громадян Індії опублікували відеозвернення, в якому заявили, що їх змушують воювати за Росію проти України.

Вони нібито приїхали до Росії, щоб зустріти Новий рік наприкінці грудня 2023 року. Потім, за їхніми словами, турагент запропонував їм також відвідати Білорусію, на що вони погодилися.

"Ми не знали, що нам потрібна віза. Коли ми приїхали в Білорусь, агент попросив у нас гроші, а потім зник", - сказав громадянин Індії.

Після цього їх затримала міліція і передала особам, які ухвалюють рішення, які змусили їх підписати документи. Оскільки документи були написані російською мовою, індійські громадяни не розуміли їхнього змісту, але все одно підписали.

23-year-old man who said he is from #Gurdaspur #Punjab #GagandeepSingh called @ndtv @ndtvindia to appeal to @MEAIndia @states_mea @DrSJaishankar to help them return to India; says 7 of them who met in Russia may be deployed any time, without any training, to fight war in #Ukraine pic.twitter.com/re6eFuyY1v