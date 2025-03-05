Венсу довелось виправдовуватися через свою заяву щодо військ Франції та Британії в Україні

Віце-президент США Джей Ді Венс у розмові з журналістами неоднозначно висловився щодо потенційної участи військ Великобританії та Франції в місії з моніторингу режиму припинення вогню в Україні. Після цього американському політику довелося заперечувати свою неповагу до ЗС цих країн Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Які заяви Венса обурили Лондон та Париж

Такі висловлювання Венс зробив у понеділок телеканалу Fox News, говорячи про припинення російсько-української війни, та забезпечування миру надалі.

За словами віце-президента США, найкращий спосіб забезпечити мир в Україні - це відкрити для США доступ до корисних копалин в Україні після підписання угоди між Вашингтоном та Києвом щодо "рідкісноземів".

"Якщо ви дійсно хочете гарантувати, що (російський диктатор) Володимир Путін знову не вторгнеться в Україну, найкраща гарантія безпеки - це дати американцям економічну перевагу в майбутньому України. Це значно краща гарантія безпеки, ніж 20 000 військових з якоїсь випадкової країни, яка не воювала 30 чи 40 років", - сказав Венс.

Реакція в Британії та Франції

Коментарі віце-президента Штатів щодо запланованих європейських миротворчих сил під керівництвом Британії та Франції змусили політиків і ветеранів обох країн заявити, що він висловив неповагу до сотень військових, які загинули в боях разом із силами США в Афганістані та Іраку.

Так, речник британської опозиційної Консервативної партії з питань оборони Джеймс Картлідж назвав коментарі Венса "глибокою неповагою".

Британський ветеран і колишній молодший міністр оборони Джонні Мерсер назвав віце-президента США "клоуном".

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив у парламенті, що "ми поважаємо ветеранів усіх країн-союзників" та додав: "ми подбаємо про те, щоб поважали наших власних ветеранів".

Партія "Відродження" президента Франції Еммануеля Макрона на Twitter (X) заявила, що французькі та британські солдати, які "загинули в боротьбі з тероризмом, які воювали та іноді гинули разом з американськими солдатами, заслуговують на краще, ніж презирство американського віце-президента".

Лідер британської правопопулістської партії реформ і друг президента США Дональда Трампа Найджел Фарадж, коментуючі висловлювання Венса, назвав їх "неправильними, неправильними, неправильними".

Виправдовування Венса

Тепер Венс, виправдовуючись, заявив, що було "абсурдно нечесно" припускати, що він критикував британські чи французькі війська у своїх нещодавніх коментарях в інтерв'ю Fox News.

"Я навіть не згадую Велику Британію чи Францію в ролику, обидві вони хоробро воювали разом із США протягом останніх 20 років і навіть пізніше", - написав Венс у своєму акаунті в Twitter (X).

Тут варто зазначити, що наразі тільки Велика Британія та Франція публічно заявили щодо надання європейських миротворчих сил зі складу своїх військ для України у разі відповідної домовленості щодо миру або перемир'я з РФ.

У вівторок Венс заявив, що мав на увазі інші потенційні країни в тому, що нещодавно британський прем'єр-міністр Кір Стармер назвав "коаліцією бажаючих", яка має сприяти будь-яким післявоєнним миротворчим силам в Україні.

Додамо, речниця Венса Тейлор Ван Кірк після критики на адресу свого шефа заявив, що жодна країна в Європі не має військових ресурсів, щоб суттєво стримувати РФ без американської допомоги.

"Багато з цих країн у минулому відважно служили в підтримці місій Америки та НАТО, але нечесно прикидатися, що ці внески є чимось подібним до мобілізації, яка потрібна гіпотетичній європейській армії", - сказала речниця Венса.

Нагадаємо, за останні 40 років британські та французькі війська воювали разом із військами США в Іраку та Афганістані.

Питання щодо європейських військ в Україні

Як повідомлялося раніше, 2 березня прем'єр Британії Кір Стармер заявив про те, що він збирає коаліцію країн, які будуть готові забезпечити мир між Україною і Росією. За його словами, це, зокрема, стосується відправки солдатів в Україну. Ті країни, які готові на такий крок, уже "активізують планування".

3 березня радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц заявив, що Штати вітають намір Європи створити коаліцію, яка допоможе забезпечити мир між Україною та РФ. Він додав, що наразі невідомо, який вигляд матиме внесок американців у цей план.

Додамо, нещодавно ЗМІ писали про те, що в Європі розробляють план відправки солдатів в Україну. Згідно з даними західної преси, партнери України готові виділити до 30 тисяч військових.