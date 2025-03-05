Вэнсу пришлось оправдываться за свое заявление о войсках Франции и Британии в Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в разговоре с журналистами неоднозначно высказался относительно потенциального участия войск Великобритании и Франции в миссии по мониторингу режима прекращения огня в Украине. После этого американскому политику пришлось отрицать свое неуважение к ВС этих стран Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Какие заявления Вэнса возмутили Лондон и Париж

Такие высказывания Вэнс сделал в понедельник телеканалу Fox News, говоря о прекращении российско-украинской войны, и обеспечении мира в дальнейшем.

По словам вице-президента США, лучший способ обеспечить мир в Украине - это открыть для США доступ к полезным ископаемым в Украине после подписания соглашения между Вашингтоном и Киевом по "редкоземам".

"Если вы действительно хотите гарантировать, что (российский диктатор) Владимир Путин снова не вторгнется в Украину, лучшая гарантия безопасности - это дать американцам экономическое преимущество в будущем Украины. Это значительно лучшая гарантия безопасности, чем 20 000 военных из какой-то случайной страны, которая не воевала 30 или 40 лет", - сказал Вэнс.

Реакция в Британии и Франции

Комментарии вице-президента Штатов относительно запланированных европейских миротворческих сил под руководством Великобритании и Франции заставили политиков и ветеранов обеих стран заявить, что он выразил неуважение к сотням военных, погибших в боях вместе с силами США в Афганистане и Ираке.

Так, представитель британской оппозиционной Консервативной партии по вопросам обороны Джеймс Картлидж назвал комментарии Вэнса "глубоким неуважением".

Британский ветеран и бывший младший министр обороны Джонни Мерсер назвал вице-президента США "клоуном".

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил в парламенте, что "мы уважаем ветеранов всех стран-союзников" и добавил: "мы позаботимся о том, чтобы уважали наших собственных ветеранов".

Партия "Возрождение" президента Франции Эммануэля Макрона на Twitter (X) заявила, что французские и британские солдаты, которые "погибли в борьбе с терроризмом, которые воевали и иногда погибали вместе с американскими солдатами, заслуживают лучшего, чем презрение американского вице-президента".

Лидер британской правопопулистской партии реформ и друг президента США Дональда Трампа Найджел Фарадж, комментируя высказывания Вэнса, назвал их "неправильными, неправильными, неправильными".

Оправдание Вэнса

Теперь Вэнс, оправдываясь, заявил, что было "абсурдно нечестно" предполагать, что он критиковал британские или французские войска в своих недавних комментариях в интервью Fox News.

"Я даже не упоминаю Великобританию или Францию в ролике, обе они храбро воевали вместе с США в течение последних 20 лет и даже позже", - написал Вэнс в своем аккаунте в Twitter (X).

Здесь стоит отметить, что пока только Великобритания и Франция публично заявили о предоставлении европейских миротворческих сил из состава своих войск для Украины в случае соответствующей договоренности о мире или перемирии с РФ.

Во вторник Вэнс заявил, что имел в виду другие потенциальные страны в том, что недавно британский премьер-министр Кир Стармер назвал "коалицией желающих", которая должна способствовать любым послевоенным миротворческим силам в Украине.

Добавим, пресс-секретарь Вэнса Тейлор Ван Кирк после критики в адрес своего шефа заявил, что ни одна страна в Европе не имеет военных ресурсов, чтобы существенно сдерживать РФ без американской помощи.

"Многие из этих стран в прошлом отважно служили в поддержке миссий Америки и НАТО, но нечестно притворяться, что эти взносы являются чем-то подобным мобилизации, которая нужна гипотетической европейской армии", - сказала пресс-секретарь Вэнса.

Напомним, за последние 40 лет британские и французские войска воевали вместе с войсками США в Ираке и Афганистане.

Вопрос о европейских войсках в Украине

Как сообщалось ранее, 2 марта премьер Британии Кир Стармер заявил о том, что он собирает коалицию стран, которые будут готовы обеспечить мир между Украиной и Россией. По его словам, это, в частности, касается отправки солдат в Украину. Те страны, которые готовы на такой шаг, уже "активизируют планирование".

3 марта советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Штаты приветствуют намерение Европы создать коалицию, которая поможет обеспечить мир между Украиной и РФ. Он добавил, что пока неизвестно, как будет выглядеть вклад американцев в этот план.

Добавим, недавно СМИ писали о том, что в Европе разрабатывают план отправки солдат в Украину. Согласно данным западной прессы, партнеры Украины готовы выделить до 30 тысяч военных.