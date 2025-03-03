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У Трампа підтримали плани Європи щодо коаліції для забезпечення миру в Україні

Вашингтон, Понеділок 03 березня 2025 17:51
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У Трампа підтримали плани Європи щодо коаліції для забезпечення миру в Україні Фото: Майк Волтц, радник президента США з нацбезпеки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США вітають намір Європи створити коаліцію, яка допоможе забезпечити мир між Україною та Росією. Але який вигляд матиме внесок американців у цей план - невідомо.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми вітаємо те, що європейці взяли на себе провідну роль у забезпеченні європейської безпеки. Я маю на увазі, що це було основою. Вони повинні інвестувати в можливості для цього", - зазначив Волтц.

Він додав, що прем'єр Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон "безумовно демонструють бажання" домогтися миру між Україною і Росією. Це було помітно під час їхніх візитів до Вашингтона минулого тижня.

"Тож ми вітаємо те, що Європа готова стати на захист Європи, але вони також повинні інвестувати в можливості для цього", - уточнив Волтц.

Також, за його словами, ще до візиту президента України Володимира Зеленського в Білий дім у п'ятницю, 28 лютого, "було очевидно", що Європа планує збільшити свій внесок у безпеку України.

"Усе це було доведено і неодноразово доведено до відома українців, і тоді він (Зеленський - ред.) міг би поїхати (з США - ред.) з економічними гарантіями, які принесли б користь Україні й усьому світу протягом цілого покоління", - розповів Волтц.

Нова коаліція

Нагадаємо, вчора, 2 березня, прем'єр Британії Кір Стармер заявив про те, що він збирає коаліцію країн, які будуть готові забезпечити мир між Україною і Росією.

За його словами, це, зокрема, стосується відправки солдатів в Україну. Ті країни, які готові на такий крок, уже "активізують планування".

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