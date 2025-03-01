Венса після сварки з Зеленським зустріли проукраїнським протестом у Вермонті

За даними ЗМІ, понад 700 протестувальників стояли на тротуарах та снігових заметах вздовж траси. Люди вигукували, співали пісні та тримали плакати проти Венса та чинної влади.

Демонстрація, що була організована перед автозаправними станціями та магазином лижного одягу, сповільнила рух, оскільки водії, які, як виявилося, здебільшого підтримували акцію, сигналили на знак схвалення. Ба більше, протестувальники навіть підготували автомобільну колону.

"У мене просто була справді емоційна, сильна, інтуїтивна реакція на те, що вчора здалося мені майже політичним трюком або засідкою. Бачити, як наш президент (Дональд Трамп, - ред.) і віцепрезидент розмовляли з Зеленським у такий спосіб, було надзвичайно тривожно і боляче. Я не думаю, що наш президент розуміє історію, і я вважаю, що це дуже сумно", - пояснила одна з мітингарів.

Нині у мережі активно ширяться фото та відео з протесту.