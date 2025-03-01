Вэнса после ссоры с Зеленским встретили проукраинским протестом в Вермонте

После вчерашней ссоры с украинским президентом Владимиром Зеленским вице-президента США Джей Ди Вэнса встретили митингующие. Протест состоялся на горнолыжном курорте, где он планировал отдых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Boston Globe.
По данным СМИ, более 700 протестующих стояли на тротуарах и снежных заносах вдоль трассы. Люди выкрикивали, пели песни и держали плакаты против Венса и действующей власти.
Демонстрация, организованная перед автозаправочными станциями и магазином лыжной одежды, замедлила движение, поскольку водители, которые, как оказалось, в основном поддерживали акцию, сигналили в знак одобрения. Более того, протестующие даже подготовили автомобильную колонну.
"У меня просто была действительно эмоциональная, сильная, интуитивная реакция на то, что вчера показалось мне почти политическим трюком или засадой. Видеть, как наш президент (Дональд Трамп, - ред.) и вице-президент разговаривали с Зеленским таким образом, было очень тревожно и больно. Я не думаю, что наш президент понимает историю, и я считаю, что это очень печально", - пояснила одна из митингующих.
Сейчас в сети активно распространяются фото и видео с протеста.
Напомним, что вчера, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон. В Белом доме состоялось заседание президента Украины Владимира Зеленского с президентом и вице-президентом США Дональдом Трампом и Дж.Д. Вансом.
Лидеры в частности должны были подписать соглашение по украинским минералам.
Однако во время общения в Белом доме между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошел спор, который касался войны в Украине.
После ссоры Трамп собрался со своими ключевыми советниками в Овальном кабинете. Позже Владимир Зеленский досрочно уехал из Белого дома.
Трамп обвинил президент Украины, что тот якобы не готов к миру.
Подробнее о встрече Зеленского с Трампом - в материале РБК-Украина.
Заметим, что Европа вступилась за Украину на фоне ссоры Зеленского и Трампа. Подробнее о заявлениях лидеров европейских стран и организаций можно узнать в материале РБК-Украина.
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