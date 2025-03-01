Вэнса после ссоры с Зеленским встретили проукраинским протестом в Вермонте

По данным СМИ, более 700 протестующих стояли на тротуарах и снежных заносах вдоль трассы. Люди выкрикивали, пели песни и держали плакаты против Венса и действующей власти.

Демонстрация, организованная перед автозаправочными станциями и магазином лыжной одежды, замедлила движение, поскольку водители, которые, как оказалось, в основном поддерживали акцию, сигналили в знак одобрения. Более того, протестующие даже подготовили автомобильную колонну.

"У меня просто была действительно эмоциональная, сильная, интуитивная реакция на то, что вчера показалось мне почти политическим трюком или засадой. Видеть, как наш президент (Дональд Трамп, - ред.) и вице-президент разговаривали с Зеленским таким образом, было очень тревожно и больно. Я не думаю, что наш президент понимает историю, и я считаю, что это очень печально", - пояснила одна из митингующих.

Сейчас в сети активно распространяются фото и видео с протеста.